Este domingo 25 de febrero, la carrera atlética 12k y 5k Saucito de Oro 2024

La justa se llevará a cabo en el marco de las festividades del Señor de Burgos en el nuevo barrio de la Capital potosina.

San Luis Potosí, SLP.– Este próximo domingo 25 de febrero se llevará a cabo la tradicional carrera atlética Saucito de Oro 2024, misma que tendrá dos recorridos, el estelar de 12 kilómetros y uno más de convivencia de 5 kilómetros.

La lid dará inicio a las 8:00 de la mañana con salida y meta en el templo del Señor de Burgos, donde los primeros en partir serán los atletas con discapacidad, mientras que el resto del contingente partirá 5 minutos después.

Se contenderá en las categorías: juvenil 14-17 años, 18-39 libre, 40-49 veteranos, 50-59 máster y 60 años en adelante súper máster, en ambas ramas para los 12 kilómetros. En cuanto a la categoría de 5 kilómetros convivencia se tendrá categoría silla de ruedas y libre única en ambas ramas.

Las inscripciones serán gratuitas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 23 de febrero o hasta agotar el cupo de 1000 participantes.

La inscripción será personal y es necesario presentar copia de identificación oficial por ambos lados y en el caso de menores de edad, presentar CURP impreso y copia de identificación de padre o madre. El registro incluye playera conmemorativa (sujeto a disponibilidad de tallas), número y medalla para los primeros mil inscritos.

Dichos registros se pueden realizar en las siguientes ubicaciones: Unidad Administrativa Municipal, en Dirección de Deportes. Blv. Salvador Nava Martínez #1580, Col. Santuario, CP. 78380, San Luis Potosí, S.L.P. de 8:00 a 15:00 horas. Plan de Ayutla de 1854 #123-A, Saucito, San Luis Potosí, S.L.P. de 8:00 a 18:00. Informes al teléfono: 4448345400 ext. 2818 y foráneos al correo electrónico deportesocial2124@gmail.com

La organización y sanción estará a cargo de la Dirección de Deporte Municipal de San Luis Potosí.

La entrega de kits será personal el sábado 24 de febrero de 8:00 a 17:00 horas en el Centro Deportivo Plan de Ayutla ubicado en calle Plan de Ayutla #123-A en la colonia Saucito.

Para poder recoger el kit cada atleta deberá presentar su ficha de inscripción. No habrá inscripciones ni entrega de kits el día del evento. El competidor que no recoja kit en la fecha y horario establecidos, perderá todo derecho derivado de su inscripción y no podrá participar en el evento.

La ruta se publicará en la página oficial de la Dirección de Deporte Municipal.

La premiación se realizará a las 9:30 horas y es obligatorio presentar identificación oficial. Habrá una bolsa de $33,000 pesos a repartir.

Se premiará en especie a los ganadores de las distancias de 12k de la categoría juvenil, mientras que a la convivencia 5k será a los tres primeros lugares generales. Y se premiará en efectivo al resto de las categorías y ramas.

Para la reclamación del premio, los acreedores tendrán que presentar identificación oficial.

El participante que realice una distancia diferente a la inscrita y que no porte consigo su número de corredor a la llegada, quedará descalificado con fines de premiación.

Share this: Twitter

Facebook