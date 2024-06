GOBIERNO ESTATAL FORTALECE VIGILANCIA EN ANTROS Y CENTROS NOCTURNOS

• Protección Civil del Estado, la Dirección General de Gobernación y la Guardia Civil Estatal inspeccionaron 19 establecimientos en la zona metropolitana

En apoyo a las y los potosinos para salvaguardar su integridad en antros y centros nocturnos, la Dirección Gobernación, la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), implementaron el operativo “Antro Seguro”, a fin de que los establecimientos cumplan con la Ley de Alcoholes y la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil vigentes en el Estado.

Dicho operativo fue encabezado por los titulares de Gobernación y Protección Civil Estatal, José Concepción Gallardo Martínez y Mauricio Ordaz Flores, respectivamente, quienes conformaron cuatro células de trabajo que fueron distribuidas en la zona metropolitana y quienes inspeccionaron 19 bares, antros y centros nocturnos, con lo que se refrenda el compromiso del Estado en hacer cumplir la ley, en apoyo a los gobiernos locales que no cuentan con la capacidad para brindar vigilancia en estos espacios.

El director general de Gobernación, informó como resultado del operativo, el área a su cargo realizó la suspensión de actividades en seis establecimientos y el levantamiento de actas de infracción en tres más por violar diversos artículos de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado.

Destacó que entre los establecimientos sancionados se encuentran tres negocios en el centro histórico de la capital, así como una terraza y un salón de eventos de conocido Club Deportivo en el resto de la zona metropolitana.

Por su parte, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que de los establecimientos que fueron inspeccionados este viernes por parte de la dependencia se realizaron siete clausuras totales por no cumplir con las medidas de seguridad como: Programa Interno de Protección Civil, opinión técnica 2024, dictamen eléctrico, dictamen estructural, dictamen de gas, estudio de grado de incendios, análisis de riesgo, constancia de capacitación de las cuatro brigadas básicas en materia de Protección Civil, extintores, señaletica y salidas de emergencia.

También se realizaron cinco clausuras parciales, por no cumplir con alguno de los requisitos en materia de protección civil y se levantó un acta administrativa.

Los funcionarios mencionaron que estos operativos seguirán realizándose de manera constante con el fin de regularizar a los establecimientos con estos giros comerciales.

