Toda obra en la vía pública debe contar con permisos: Ángeles Rodríguez

La Secretaria General del Gobierno de la Capital señaló que entre las prioridades está prevenir accidentes, evitar daños a la estructura urbana y garantizar el uso de materiales de calidad; La necesidad de permisos se establece el Reglamento de Construcciones de San Luis Potosí.

La Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, señaló que toda obra que se realice en la vía pública, independientemente de la autoridad que la regule, debe contar con los permisos establecidos en el Reglamento de Construcciones, con el propósito de prevenir accidentes, daños a la infraestructura urbana y garantizar el uso de materiales de calidad.

Entrevistada sobre los hechos registrados la noche de este lunes en la calle Cordillera Central y el bulevar Antonio Rocha Cordero, donde una empresa de telecomunicaciones realizaba trabajos de canalización de fibra óptica sin los permisos correspondientes, Rodríguez Aguirre explicó que, tras recibir una queja ciudadana, se verificó que la compañía contara con la documentación necesaria. Al no presentar los permisos requeridos, se procedió conforme a la normatividad vigente.

La funcionaria reiteró que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de supervisar las actividades de las empresas y de cualquier entidad que realice trabajos en la vía pública, a fin de verificar que cumplan con las disposiciones aplicables.

“Más allá de los permisos, que sí son un tema muy importante, debemos ser muy cuidadosos con la calidad de las reparaciones, porque cuando se hace una apertura en la calle y no se repara como debe ser, puede provocar un bache o un socavón que se convierta en un riesgo para quienes transitan por la zona. Además, puede dañar la infraestructura existente de otros servicios que se instalaron previamente, lo cual ya ha sucedido”, concluyó.