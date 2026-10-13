GOBIERNO DEL ESTADO CONTINUA EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE SUS POLICÍAS

•⁠ ⁠Corresponde a los ayuntamientos garantizar el salario mínimo de 14 mil pesos netos mensuales para sus policías, con acompañamiento y apoyo integral del Gobierno del Estado, a la fecha el 42 por ciento de los municipios han cumplido con la homologación salarial; el plazo establecido venció el pasado 31 de agosto.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, promueve la dignificación de las y los policías municipales mediante la homologación salarial a un mínimo de 14 mil pesos netos mensuales, y cumplir con esta disposición es responsabilidad de los ayuntamientos, que cuentan con acompañamiento y apoyo integral estatal para mejorar su gestión y las condiciones laborales de sus corporaciones.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a la fecha el 42 por ciento de los 59 municipios han cumplido con la reforma aprobada por el Congreso del Estado, aunque el plazo venció el pasado 31 de agosto los ayuntamientos pendientes deben atender esta obligación y dar prioridad al ingreso de quienes diariamente trabajan por la seguridad de las familias potosinas.

El titular de la CEFIM, Christian Sánchez, destacó que el Gobierno Estatal mantiene el acompañamiento a los municipios para contribuir a una mejor administración y promover condiciones laborales dignas para las y los elementos policiales.

Señaló que este trabajo requiere la participación responsable de cada ayuntamiento, al que corresponde adoptar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para cumplir con la homologación salarial. El apoyo estatal acompaña estas acciones, mientras que la obligación de garantizar el pago corresponde a las autoridades municipales.

Finalmente, informó que este martes 13 de octubre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública entregará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) un informe de resultados. A partir de este documento, las instancias competentes darán seguimiento a los incumplimientos conforme al marco legal aplicable.

El Gobierno del Estado continuará brindando el apoyo integral a los ayuntamientos para que la homologación salarial se traduzca en mejores condiciones de vida para las y los policías municipales y sus familias.