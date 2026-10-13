PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL ADVIERTE SOBRE LLAMADAS FALSAS A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

* La dependencia detectó llamadas de personas que se hacen pasar por personal de Protección Civil y anuncian revisiones en diciembre para solicitar reuniones y evitar supuestas multas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se han detectado llamadas telefónicas de personas que se hacen pasar por trabajadores de la dependencia para anunciar supuestos operativos de inspección en instituciones educativas durante diciembre. Ante esta situación, pidió a directivos escolares y ciudadanía en general mantenerse atentos, verificar cualquier información y evitar atender solicitudes de personas que no acrediten su identidad.

De acuerdo con los reportes recibidos, las llamadas provienen de números con lada 425, cuyos interlocutores aseguran que se realizarán revisiones en planteles educativos y que es necesario sostener reuniones previas para evitar posibles multas o sanciones por incumplimiento de medidas de seguridad. La dependencia aclaró que estas comunicaciones no corresponden a procedimientos oficiales.

Protección Civil Estatal precisó que no tiene personal autorizado para realizar este tipo de llamadas, solicitar reuniones bajo estas condiciones ni utilizar gestores o intermediarios para efectuar trámites. Por ello, exhortó a las instituciones educativas a no proporcionar información personal o administrativa ni realizar pagos derivados de estas comunicaciones.

Asimismo, recordó que todos los trámites se realizan directamente en sus oficinas ubicadas en avenida Lago Danés número 100, fraccionamiento Los Lagos, municipio de Villa de Pozos. Para confirmar cualquier información relacionada con inspecciones o procedimientos oficiales, se encuentra disponible el teléfono 444 833 73 38.

Finalmente, la CEPC reiteró que estas recomendaciones tienen carácter preventivo y buscan evitar que la ciudadanía sea sorprendida por personas ajenas a la institución. En caso de recibir llamadas sospechosas o enfrentar un posible intento de extorsión, pidió reportarlo a las líneas 089 o 9-1-1, sin establecer acuerdos ni entregar recursos económicos.