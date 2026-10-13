RUTH GONZÁLEZ FORTALECE DIÁLOGO CON EMPRESARIOS DE SAN DIEGO SOBRE RETOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA

* La senadora por San Luis Potosí destacó la importancia de mantener la cooperación bilateral para atender desafíos compartidos en materia de comercio, infraestructura fronteriza y medio ambiente.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.– Con el propósito de fortalecer el diálogo entre México y Estados Unidos sobre los desafíos que enfrenta la región fronteriza, la senadora Ruth González Silva recibió en el Senado de la República a representantes de la Cámara Regional de Comercio de San Diego.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte destacó que este encuentro representa una oportunidad para dar continuidad a la cooperación binacional y escuchar directamente las perspectivas del sector empresarial sobre asuntos que inciden en el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades de ambos lados de la frontera.

Durante su intervención, González Silva resaltó la importancia de atender los retos que enfrenta la región Cali-Baja, particularmente los tiempos de espera en los cruces fronterizos, las necesidades de infraestructura, las oportunidades de innovación y la gestión de recursos hídricos compartidos, incluido el saneamiento del Río Tijuana.

Asimismo, se refirió a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a la necesidad de mantener condiciones de certidumbre que favorezcan las inversiones, el empleo y la integración productiva de América del Norte, reconociendo las prioridades e intereses de cada país.

“Estoy convencida de que la relación entre México y Estados Unidos se fortalece cuando somos capaces de escucharnos, reconocer nuestras diferencias y encontrar espacios de cooperación que produzcan beneficios concretos para nuestras comunidades”, expresó la legisladora potosina.

En este contexto, subrayó el valor de mantener una comunicación cercana con quienes conocen de primera mano la dinámica fronteriza, a fin de que sus experiencias y planteamientos contribuyan al seguimiento de los asuntos prioritarios de la relación bilateral desde las atribuciones del Senado de la República.

En el encuentro participaron Chris Cate, presidente y director ejecutivo de la Cámara Regional de Comercio de San Diego; Ernesto Bravo, representante de su Consejo Directivo, y Kenia Zamarripa, vicepresidenta de Asuntos Internacionales y Públicos, así como integrantes de la delegación y legisladores mexicanos.

Al concluir, Ruth González reiteró la disposición de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte para mantener abiertos los canales de interlocución y continuar fortaleciendo una relación bilateral basada en el diálogo y la cooperación.