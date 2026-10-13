Enrique Galindo y Estela Arriaga dan banderazo a Campaña Rosa, por la detección oportuna del cáncer de mama

El Gobierno Municipal, el DIF Capitalino, Red Ambiental, el Atlético de San Luis y organizaciones civiles suman esfuerzos para promover la autoexploración, facilitar estudios médicos y apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Con la participación de cámaras empresariales, Red Ambiental, el Club Atlético de San Luis y organizaciones de la sociedad civil, el alcalde Enrique Galindo Ceballos y la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, pusieron en marcha la Campaña Rosa 2026, bajo el lema “Somos una señal en tu camino. Autoexplórate”, para promover la detección oportuna del cáncer de mama y contribuir a que más mujeres accedan a estudios médicos y tratamientos.

Durante el arranque de la campaña, Red Ambiental entregó al Grupo de Recuperación Total A.C. (RETO) 300 mastografías, 50 ultrasonidos y 50 prótesis mamarias. Por su parte, el Gobierno Municipal anunció una aportación equivalente, con el propósito de ampliar el acceso a estos servicios y respaldar a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Las actividades forman parte del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, cuyo momento central es el 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La campaña busca fortalecer la concientización, la autoexploración, la detección temprana, el acceso al tratamiento y la atención integral de las pacientes.

En México, el cáncer de mama representa un importante problema de salud pública y constituye una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres. Por ello, la detección oportuna y el acceso a servicios médicos son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

Enrique Galindo y Estela Arriaga agradecieron la participación de Red Ambiental, el Atlético de San Luis, los organismos empresariales, las organizaciones civiles, así como de síndicos y regidores del Ayuntamiento, cuya colaboración permitirá impulsar acciones de prevención y atención, además de contribuir a mejorar la calidad de vida de las pacientes y sus familias.