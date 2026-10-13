GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA NUEVAS CALLES Y AMPLÍA OBRAS EN MUNICIPIOS POTOSINOS

* La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas contempla pavimentaciones, mil 33 luminarias, una unidad deportiva y un nuevo camino.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) mantiene una agenda de entrega y arranque de obras de infraestructura urbana, deportiva y carretera en distintos municipios de San Luis Potosí, con acciones que mejoran la movilidad, los servicios básicos y los espacios públicos para las familias potosinas, como parte del programa de infraestructura del Gobierno del Estado.

El titular de la dependencia, Jorge Grimaldo Limón, informó que esta semana inició con la entrega de las calles 5 de Mayo y Julián de los Reyes, en Villa de Reyes, donde se realizaron trabajos de pavimentación, construcción de banquetas y guarniciones, rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, además de la instalación de 33 luminarias LED. Adicionalmente, se anunció la entrega de mil luminarias para mejorar el alumbrado público.

Detalló que este miércoles comenzarán los trabajos de pavimentación de la calle Benito Juárez, entre Himno Nacional y Constitución, en Villa de Ramos, mientras que para el cierre de la semana está programada la entrega de la Unidad Deportiva de Lagunillas, que contará con cancha de fútbol, pista de atletismo, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y sanitarios, en beneficio de las familias y la comunidad deportiva.

Asimismo, informó que se pondrá en marcha la construcción de un nuevo camino para mejorar la conectividad entre comunidades y facilitar los traslados de sus habitantes, ampliando la cobertura de infraestructura carretera en el Estado.

Finalmente, Jorge Grimaldo Limón destacó que, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Seduvop mantiene en marcha proyectos en distintos municipios, atendiendo necesidades de infraestructura y acercando obras que representan mejores condiciones de vida para las familias potosinas.