Gobierno de la Capital invita a la población en general al primer Mercadito LGBTIQ+

Se busca apoyar a emprendimientos encabezados por estos sectores, además de fomentar el respeto por la diversidad

Este evento será el próximo sábado en Palacio Municipal a partir de las 2 de la tarde

El Ayuntamiento de San Luis Potosí invita a la población en general al Mercadito LGBTIQ+, a fin de apoyar emprendimientos, pero además de impulsar el arte, la cultura para generar comunidad, con un toque de esta temporada.

Este evento será el sábado 17 de octubre desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en el patio central del Palacio Municipal, cuya entrada será completamente libre, donde además de ofrecer diversos productos, habrá música y espectáculos.

La Unidad Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ+, reiteró el exhorto a quienes habitan en esta ciudad para que conozcan y apoyen emprendimientos, además de disfrutar del talento local y compartir un espacio que promueve la igualdad y la no discriminación.

Esta actividad se llevará a cabo para cumplir con la encomienda del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, de coordinar esfuerzos entre áreas capitalinas, de ahí que también participa la Dirección de Turismo.

Finalmente, tanto la Unidad Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ+, y la Dirección de Turismo Municipal insistieron en que se impulsarán espacios para fomentar el emprendimiento, pero a la par, el respeto a la diversidad.