SAN LUIS POTOSÍ ES EL PRIMER LUGAR NACIONAL EN REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS DOLOSOS

• El Gobierno Federal reportó una disminución del 78.6 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, de enero a septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, la mayor reducción entre las 32 entidades federativas

Con una disminución del 78.6 por ciento, San Luis Potosí se posicionó en el primer lugar nacional en reducción del promedio diario de homicidios dolosos, entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, esto lo informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este martes 13 de octubre durante la Conferencia Matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció la labor de las corporaciones de seguridad y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Federal y los municipios: “Este resultado es producto de un trabajo que iniciamos desde el primer día de nuestra administración, de una estrategia permanente y, sobre todo, del compromiso y empeño que han puesto nuestras mujeres y hombres policías, los mandos y todos los buenos elementos que diariamente salen a las calles a protege y cuidar a nuestras familias potosinas. Hoy los resultados hablan por sí mismos y no vamos a bajar la guardia”, enfatizó el Mandatario Estatal.

Gallardo Cardona explicó que este avance responde a una política integral de seguridad sostenida a lo largo de cinco años, basada en la modernización tecnológica, sistemas de videovigilancia, labores de inteligencia, capacitación, compra de equipamiento e incremento de patrullajes en las cuatro regiones y los 59 municipios de la entidad.

Asimismo, el Gobernador resaltó que el informe nacional confirma una tendencia positiva constante ya que en el corte acumulado de enero a agosto de 2026 la entidad ya había logrado una disminución del 79.8 por ciento, y la medición hasta septiembre ratifica a San Luis Potosí en la cima nacional.

Para consolidar estos logros y atender los retos pendientes, la administración estatal mantendrá la inversión en infraestructura, inteligencia y dignificación policial, reforzando la coordinación operativa con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales con la prioridad de resguardar la tranquilidad y el patrimonio de las familias potosinas.