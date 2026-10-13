EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO LLEVA SALUD GRATUITA A MÁS DE 175 MIL POTOSINOS CON VISITANDO CORAZONES

* A un año de su puesta en marcha, el programa suma 140 mil 882 hogares visitados, más de 704 mil detecciones oportunas y 70 mil 282 vacunas aplicadas.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que el programa Visitando Corazones cumple su primer año acercando servicios médicos gratuitos directamente a los hogares de las familias potosinas, principalmente de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una consulta. Con la participación de más de 500 profesionales de la salud, esta estrategia ha permitido visitar 140 mil 882 hogares y brindar atención a 175 mil 690 personas, mediante un modelo que prioriza la prevención, la atención cercana y el bienestar de la población.

El Mandatario Estatal resaltó que uno de los principales beneficios de Visitando Corazones es que las familias pueden recibir atención sin necesidad de trasladarse a una unidad médica, lo que representa un apoyo directo a su salud y economía. Durante este primer año se realizaron 704 mil detecciones oportunas y se aplicaron 70 mil 282 vacunas, resultados que permiten identificar factores de riesgo, prevenir enfermedades y atender las necesidades de salud desde los propios hogares.

Ricardo Gallardo Cardona reconoció el compromiso de las enfermeras, enfermeros y profesionales que diariamente recorren colonias y comunidades, al señalar que Visitando Corazones representa una nueva forma de acercar los servicios de salud a la población. Aseguró que el programa continuará llegando a las cuatro regiones de San Luis Potosí, con especial atención a las familias que más lo necesitan, para que la distancia o las dificultades de traslado no sean un obstáculo para recibir atención médica gratuita.

Finalmente, el Gobernador del Estado destacó que esta estrategia también incluye acciones para el cuidado de los animales de compañía, como parte de la salud y el bienestar de las familias. Durante el primer año se realizaron mil 221 esterilizaciones de perros y gatos y se aplicaron más de mil vacunas antirrábicas, contribuyendo a la prevención de enfermedades y a la tenencia responsable de mascotas.