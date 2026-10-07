Turismo Municipal reconoce a marcas potosinas ganadoras de la 5ª Copa Cerveza San Luis Rey

Claudia Lorena Peralta Antiga destacó que los reconocimientos permitirán ampliar la promoción de las bebidas potosinas a nivel nacional e internacional.

La Dirección de Turismo Municipal reconoció a las marcas potosinas que obtuvieron medallas y primeros lugares en la quinta edición de la Copa Cerveza San Luis Rey, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Capital encabezado por Enrique Galindo Ceballos para fortalecer la promoción del turismo gastronómico y la oferta de productos locales.

Durante una cata para medios de comunicación, la Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, destacó que la competencia representa una plataforma para identificar y promover productos de calidad elaborados en San Luis Capital y señaló que los resultados de la Copa permiten integrar a las marcas ganadoras a las acciones de difusión turística, redes sociales, ferias y eventos, así como a estrategias de promoción con alcance nacional e internacional.

La quinta edición de la Copa Cerveza San Luis Rey reunió más de 400 inscripciones entre cervezas, destilados y bebidas fermentadas, con participación de productores de México y países como Francia, España, Reino Unido, Polonia, Estados Unidos, Guatemala y Chile, el coordinador general de la competencia, Benjamín Tristán, resaltó que las marcas potosinas obtuvieron diversas medallas y reconocimientos, lo que refleja el crecimiento y la profesionalización de la producción local.

Entre las marcas reconocidas se encuentran productores de cerveza, mezcal y otras bebidas elaboradas en San Luis Potosí, cuyos galardones serán acompañados por acciones de promoción de la Dirección de Turismo Municipal. Claudia Lorena Peralta Antiga señaló que el objetivo es que estos reconocimientos trascienden la competencia y contribuyan a que visitantes y consumidores conozcan la calidad de los productos potosinos, fortaleciendo así al turismo gastronómico y la actividad económica de quienes integran este sector.