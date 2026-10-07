Rusia lanza avalancha de drones y misiles contra Ucrania; mueren al menos 24 personas

Reuters.- Rusia lanzó el miércoles una avalancha de drones y misiles contra Ucrania, lo que provocó la muerte de al menos 24 personas y causó daños en edificios residenciales, instalaciones industriales e infraestructuras, informó el presidente Volodímir Zelenski.

El mayor número de víctimas mortales se registró en Pryluky, en la región de Chernihiv, en el norte de Ucrania, donde un misil ruso arrasó un edificio residencial de cinco plantas. Al menos 18 personas, entre ellas cuatro niños, perdieron la vida, informaron las autoridades locales.

Zelenski señaló que el ataque coincidió con el cumpleaños del presidente ruso, Vladimir Putin.

«Hoy, como ‘regalo’ de cumpleaños para Putin, el ejército ruso ha destruido un edificio residencial en Pryluky», dijo Zelenski, añadiendo que otras seis personas perdieron la vida en Kyiv, Oleksandria y Kremenchuk durante el ataque.

En total, Rusia lanzó 70 misiles contra Ucrania durante la noche -muchos de ellos municiones balísticas de alta velocidad- y docenas de drones de ataque Shahed, señaló el líder. «Uno de los objetivos clave era nuestra infraestructura energética. Los rusos querían asestar un golpe doloroso y demostrativo«.

En Pryluky, una excavadora y decenas de rescatistas provistos de palas rebuscaban entre los escombros en el lugar donde se habían derrumbado varias secciones del bloque de apartamentos.

Los equipos de emergencia utilizaron escaleras para acceder a los pisos superiores de lo que quedaba del edificio y sacaron con vida a 15 personas mientras se abrían paso entre los escombros. Alrededor de 55 personas resultaron heridas, informaron las autoridades regionales.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas habían llevado a cabo un «ataque masivo» contra instalaciones militar-industriales en Kyiv y otras regiones ucranianas, utilizando armas de alta precisión lanzadas desde tierra, mar y aire, así como drones.

Mayores interceptaciones

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó haber derribado algo más del 80% de los 46 drones propulsados por reactores lanzados por Rusia, lo que supone un fuerte aumento con respecto a las últimas semanas, cuando, de media, las defensas aéreas derribaban entre el 50% y el 60%.

Desde el verano boreal, Rusia ha utilizado un número cada vez mayor de estos nuevos drones de alta velocidad en ataques ininterrumpidos contra Kyiv y otras ciudades, lo que ha puesto a prueba las defensas aéreas de Ucrania, que han tenido dificultades para hacer frente a su velocidad.

La Fuerza Aérea no explicó el aumento en la tasa de interceptación y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Zelenski dijo que los misiles balísticos rusos seguían siendo el principal desafío para Ucrania, y añadió que él y su equipo estaban «buscando cada día sistemas Patriot (de interceptación de misiles) que puedan y deban proteger la vida de las personas«.

El sistema Patriot, de fabricación estadounidense, es el único arma del arsenal de Ucrania capaz de detener misiles balísticos de alta velocidad, pero las escasas existencias mundiales se han agotado este año debido tanto a la guerra en Irán como al conflicto de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que entre los objetivos se encontraban instalaciones en las que la empresa de defensa ucraniana Fire Point fabrica y almacena sus misiles de crucero Flamingo y sus drones de mediano y largo alcance en Kyiv, así como en las regiones de Chérnigov, Kirovogrado, Dnipropetrovsk, Poltava y Járkov.

En la entrevista con Reuters, Zelenski dijo que Ucrania atacaría la infraestructura energética de Rusia en respuesta a la escalada de ataques de Moscú contra infraestructura civil.

Con información de Latin Us