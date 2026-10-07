Gran respuesta de atletas para los registros del Medio Maratón La Capital del Deporte 2026.   

–La Dirección de Deporte Municipal inició con el proceso de registro para la magna justa atlética que se realizará el 8 de noviembre próximo.

San Luis Potosí. – La Dirección de Deporte Municipal del Gobierno de la Capital, dio a conocer que están abiertos los registros para una edición más del Medio Maratón La Capital del Deporte 2026, que este año habrá de desarrollarse el domingo 8 de noviembre.

Nuevamente como salida y meta se tendrá el Jardín Hidalgo, justo frente a Palacio Municipal en Plaza de Armas, donde en punto de las 7:00 de la mañana partirá el contingente de atletas.

Como ya es una costumbre además de la distancia estelar de los 21 kilómetros, también se contará con carrera de 10k y convivencia de 5 kilómetros.

Los registros para la lid son gratuitos y una persona puede inscribirse asimismo y a una persona más, debiendo presentar copia de identificación oficial de ambos (en el caso de menor presentar copia del CURP y la identificación oficial de padre o madre).

Se podrán inscribir a partir del 7 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2026 o agotar inscripciones.

Incluye playera conmemorativa (sujeta a disponibilidad de tallas), chip y número para los primeros 5,000 participantes. Los registros se realizarán de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas., en Palacio Municipal de San Luis Potosí, Jardín Hidalgo S/N, Plaza de Armas.

Para el caso de competidores foráneos; deberán enviar escaneada su identificación, así como los datos de distancia, categoría y talla de playera al correo electrónico slp. deportesocial2427@gmail.com y recibirán un correo de confirmación si aún existen folios disponibles.

La entrega de kits será directamente a la persona inscrita, el viernes 6 de noviembre de 8:00 a 18:00 horas y el sábado 7 de noviembre de 8:00 a 15:00 horas., en el Auditorio Socorro Blanc en La Unidad Administrativa Municipal. Blv. Salvador Nava Martínez #1580, Col. Santuario, CP. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.

Para mayores detalles de la convocatoria, ésta se puede consultar en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1j4-gKNQEGG3kO5zVncHUfntL9cN0dY0d/edit?usp=sharing&ouid=117185388370714879649&rtpof=true&sd=true

Por lo pronto este miércoles al abrir las inscripciones, fueron cientos los atletas que lograron registrarse, por lo que se espera que en las próximas horas concluya la totalidad de folios del evento atlético más importante de San Luis Potosí.