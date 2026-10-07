SE MUEVE EL AVISPERO

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El que la Senadora Ruth González Silva, no se vea como candidata a algo, no significa que no pueda o deba. Ni el estatuto del PVEM ni la Constitución Política le impide contender en 2027. Que su esposo, el gobernador Gallardo hubiese mencionado que “no le gustaría” que se incorpore a la contienda para la gubernatura no es un asunto de índole legal. Tal vez moral, y eso por la postura de la presidenta Sehinbaum.

Señalar que la baraja se amplió en el PVEM, tampoco es cierto. Los personajes que dejó entrever el mandatario estatal, siempre han estado en la lupa de la opinión pública. El error, seguramente fue la interpretación de meter al carril a Juan Carlos Valladares, cuando en el fondo se refería al diputado federal Ricardo Gallardo Juárez, que puede y tampoco está legalmente impedido.

Ahora bien, que fue lo que pudo motivar a que El Pollo dijera lo que dijo. Bueno, en primera instancia puede ser por la sobre exposición y a la crítica insana a la que ha sido sometida la Senadora González Silva. La otra es, por la imprudencia manifiesta de haberse enfrascado en una discusión sin sentido con la Senadora Panista Lily Téllez.

Que Ruth González, debió guardar silencio y solamente ser espectadora de lo manifestado por esta perruna Senadora, pues sí. A lo mejor por ello dijo lo que dijo el Pollo quien pudo optar por bajar presión. ¿Qué necesidad de Ruth de aventarse un tiro con una leona como Lily Téllez que tiene discurso y argumentos para tirarle a todo lo que se mueve?

Ahora bien, de los cuatro presuntos precandidatos, obvio que va mano el Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, hombre capaz y leal al gallardismo. Por otro lado, está el Presidente Municipal de Soledad, Juan Manuel Navarro, que no solamente está formado sino que ha hecho un buen papel, además de que goza de todas las confianzas de El Pollo en el manejo en los dineros de la obra pública estatal.

De los otros dos, nadie duda de sus capacidades. Nachito Segura, insisto, está todavía muy tierno o novato y, el diputado federal Juan Carlos Valladares que está más que direccionado a contender por la alcaldía capitalina buscan con su presencia restarle votos a Enrique Galindo y a Eli Cesar Cervantes de MORENA. Esa es la consigna.

En una primera hipótesis, Valladares tiene talento, presencia, arrastre e historia política en su familia para lograr la alcaldía, pero ahí sí, se enfrentaría la reacción o la derecha potosina, principalmente por su abolengo y porque su mejor carta de presentación será su Abuelo que hace más de cuatro décadas hizo un buen trabajo por la capital potosina.

En la otra esquina está MORENA que insiste en que el papel de Eli Cesar Cervantes no se será ni testimonial ni a modo del PVEM. El hombre es realmente de izquierda y tiene su historial. No obstante, está convencido de que su nombramiento como delegado de la 4T no significa que vaya a ser el candidato. Igual solo fue designado para hacerle la talacha a otra.

En condiciones diferentes se encuentra el presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos que ya no ve lo duro sino lo tupido. Desde el gobierno estatal y sus instancias le pagan un día y otro también. Es sin duda el adversario de más peligro y el enemigo a vencer. Galindo será el candidato del “antigallardismo” y eso ha calado hondo en las estructuras del Verde.

Ya lo hemos visto en las posturas asumidas por Luis Fernando Gámez Macías, en Nachito Segura Morquecho, en José Luis El Chiquis Fernández, en Oscar Bautista y en el propio Juan Carlos Arreola Mallol.

Ellos solo hablan de los presuntos adelantos del alcalde de la capital pero transitan con bandera de pendejos, ocultando que, en el PVEM y en MORENA se han adelantado los tiempos. Su piel es muy delgada, a menos que digan, como le mencionó una vez El Chiquis Fernández, de burro no la tenemos.

Hasta pronto