JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE EN HACIENDA DE LOS MORALES

– Con una inversión de 16.5 millones de pesos, el edil adelantó que la recuperación de espacios es un compromiso con las familias soledenses.

Acompañado del entusiasmo ciudadano de la colonia Hacienda de Los Morales, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz dio el banderazo de arranque de la construcción de un nuevo Parque Urbano, con una inversión de 16.5 millones de pesos, obra con la que cumple un compromiso con las familias de la zona oriente y fomenta la sana convivencia y el esparcimiento integral para más de 11 mil personas que se beneficiarán directa e indirectamente.

En su mensaje, el edil afirmó que la colonia Hacienda de Los Morales tiene una de las áreas recreativas más antiguas del municipio, y que era momento de transformarla en un sitio completamente moderno, seguro y funcional para niños, niñas y personas adultas: «Era un pendiente con todas las familias de la zona, recuperar este terreno y devolverlos a ustedes en una obra integral y llena de vida en una superficie de más de 7 mil 400 metros cuadrados.

A pesar del clima de esta mañana, las familias presentes recibieron con júbilo que el nuevo Parque contempla la renovación integral de la cancha multifuncional, así como la construcción y mejoramiento de zonas de descanso, andadores peatonales, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y áreas verdes. Además, se instalará iluminación LED, cercado perimetral y un nuevo acceso principal, acciones que fortalecerán la seguridad y permitirán un uso más cómodo y confiable del parque.

El Alcalde Navarro Muñiz detalló que actualmente el Gobierno Municipal realiza una obra de tipo hidráulica en la colonia vecina Genaro Vázquez, la cual impactará pronto en las familias de Hacienda de Los Morales, pues se trata de la construcción de un cárcamo que eliminará inundaciones y encharcamientos graves en la zona: «todo el equipo del Ayuntamiento está realizando esta importante obra que busca desaparecer afectaciones por lluvias.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso de seguir avanzando y construyendo un mejor Soledad para todas y todos, reflejando el cambio que se vive y los resultados que se ven día a día, resolviendo alejas demandas y consolidando un territorio cercano, atento y resolutivo.