EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO MANTIENE EL PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

* Durante septiembre se atendieron 286 kilómetros en 12 municipios y, ante las lluvias actuales, se realizará una evaluación inmediata de la red carretera estatal para detectar y atender posibles afectaciones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que su administración mantiene un programa permanente de conservación de la Red Carretera Estatal, que tan solo durante septiembre permitió atender 286 kilómetros de caminos para ofrecer traslados más seguros y ágiles a las familias, al transporte de mercancías y a quienes recorren el Estado.

El Mandatario Estatal detalló que las acciones llegaron a Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Ciudad Valles, Matehuala, Cedral, Tancanhuitz, Tampamolón Corona, Villa Juárez, Rioverde, San Luis Potosí, Tamazunchale y Villa de Arista, mediante labores de bacheo, deshierbe, limpieza, desazolve y mantenimiento de infraestructura hidráulica.

Entre las vialidades atendidas se encuentran las rutas Axtla-Coxcatlán, El Pujal-El Desengaño, Pujal-El Gritadero, Villa Juárez-Rioverde, Xolol-Tancanhuitz y Circuito Potosí. Además, se realizaron labores de limpieza y pintura en la ruta de RedMetro en Rioverde y continúan los trabajos de reparación del puente ubicado en la carretera hacia Villa de Arista.

Ricardo Gallardo agregó que se preparan nuevas intervenciones de bacheo en los caminos Axtla-Tampamolón, en el tramo Axtla-Tampohocho, así como La Laja-La Linja-Tansosob, en Aquismón, para mantener condiciones adecuadas de circulación y dar continuidad al programa de conservación carretera en las cuatro regiones.

Ante las lluvias registradas actualmente y las condiciones climatológicas que se presentan en distintas zonas del Estado, el Gobierno Estatal realizará de manera inmediata una evaluación de caminos y carreteras estatales para identificar posibles daños, deslaves, afectaciones en superficies de rodamiento, cunetas, pasos de agua e infraestructura carretera y, en la medida de las condiciones técnicas y climatológicas, ejecutar los trabajos de mantenimiento integral que sean necesarios para conservar la movilidad y la seguridad de las y los usuarios.

Finalmente, el Gobernador destacó que estas acciones se complementan con los programas Enchúlame la Colonia y Enchulando tu Comunidad, mediante los cuales el Gobierno del Estado atiende espacios públicos y zonas que durante años presentaron rezago. “Seguiremos trabajando en caminos, comunidades y colonias para mejorar la conectividad, facilitar las actividades productivas y ofrecer mejores condiciones de vida a las familias potosinas”, expresó.