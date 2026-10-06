COMUNIDAD EDUCATIVA ENTREGA MÁS DE 2.1 MDP A BOMBEROS Y ARRANCA NUEVA COLECTA

• Más de 250 mil integrantes del sector educativo podrán participar en la campaña 2026-2027 para apoyar la adquisición de vehículos, herramientas y equipo especializado de emergencia.

La comunidad educativa potosina refrendó su respaldo al Heroico Cuerpo de Bomberos con los recursos reunidos durante el ciclo escolar 2025-2026, resultado de la participación de estudiantes, docentes y personal de las instituciones educativas.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) aportó más de 1.3 millones de pesos, mientras que el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) entregó más de 840 mil pesos, para superar en conjunto los 2.1 millones.

Tras estos resultados comenzó la Colecta Escolar 2026-2027, en la que se prevé la participación de más de 250 mil alumnas, alumnos, docentes y trabajadores administrativos.

La titular de la SEGE, Deysi Maribel López Sierra, convocó a la comunidad educativa a superar la cantidad reunida y continuar respaldando a una institución que presta servicios esenciales de atención y auxilio a las familias potosinas.