EL GOBERNADOR DEL ESTADO RICARDO GALLARDO LLEVA LA IDENTIDAD Y GRANDEZA DEL XANTOLO A TODO SAN LUIS POTOSÍ

* “Xantolo se Vive en tu Ciudad 2026” llevará del 16 de octubre al 2 de noviembre la tradición, cultura y herencia viva de la Huasteca al Altiplano, la zona metropolitana y su región de origen.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presentó este martes 6 de octubre, en el Teatro de la Paz, la sexta edición de “Xantolo se Vive en tu Ciudad 2026”, una celebración que representa una de las expresiones culturales más profundas de la identidad potosina y que este año ampliará su presencia para acercar a más familias las tradiciones, saberes y manifestaciones ancestrales de las comunidades de la Huasteca.

El Mandatario Estatal informó que la programación comenzará los días 16 y 17 de octubre en Matehuala, con “Xantolo se Vive en el Altiplano”; continuará del 23 al 25 de octubre en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, y del 30 de octubre al 2 de noviembre llegará a municipios de la Huasteca potosina, región de origen de estas expresiones ligadas a las festividades de Todos Santos y Día de Muertos.

Ricardo Gallardo destacó que, desde su creación en 2021, “Xantolo se Vive en tu Ciudad” ha permitido que miles de familias conozcan y disfruten la música, danza, gastronomía, altares, máscaras, arte popular y expresiones rituales que forman parte del patrimonio cultural vivo de San Luis Potosí. “Queremos que las nuevas generaciones conozcan, vivan y se sientan orgullosas de nuestras tradiciones, porque el Xantolo representa nuestras raíces, nuestra identidad y la riqueza cultural que distingue a San Luis Potosí”, expresó.

Como una de las principales novedades de 2026, el programa incorpora por primera vez “Xantolo se Vive en el Altiplano”, con lo que esta celebración amplía su presencia territorial y genera un mayor intercambio cultural entre las distintas regiones del Estado, bajo principios de respeto, reconocimiento y preservación de la diversidad.

El Gobernador agregó que en las diferentes actividades participarán músicas y músicos, comparsas, personas dedicadas a la medicina tradicional, cocineras y cocineros, artesanas, artesanos y demás portadoras y portadores de la tradición, quienes mantienen vivo el Xantolo y permiten que esta herencia cultural continúe transmitiéndose de generación en generación.