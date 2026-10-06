Gobierno Municipal suma 100 árboles a las áreas verdes de San Luis Capital

En la colonia Las Julias, el Gobierno Municipal y empresas del sector turístico unieron esfuerzos para reforestar un área verde recuperada y fortalecer los espacios naturales de la ciudad.

Como parte del programa municipal “Pulmones Urbanos”, el Gobierno Municipal de San Luis Capital llevó a cabo una nueva jornada de reforestación en el área verde contigua al Deportivo Mattel, en la colonia Las Julias, donde fueron plantados 100 ejemplares de distintas especies para contribuir a la recuperación y fortalecimiento de los espacios públicos de la ciudad. La actividad fue encabezada por las Direcciones de Turismo y Servicios Municipales, con la participación de empresas del sector turístico.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que entre las especies plantadas se encuentran huizaches, mezquites, jacarandas, framboyanes, magnolias y pinos greggii, seleccionadas de acuerdo con las características del espacio y con el objetivo de contribuir a su recuperación. Destacó que, por cuarto año consecutivo, San Luis Potosí se mantiene como Ciudad Árbol, por lo que el Gobierno Municipal continúa con acciones encaminadas a incrementar, recuperar y proteger las áreas verdes.

Azuara resaltó además la creación de nuevos espacios naturales para la ciudad, como el Bosque Escuela El Cacomixtle, impulsado por el Gobierno de la Capital que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con una visión orientada a generar más espacios naturales y fortalecer el compromiso de San Luis Capital con el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, la directora de Turismo, Claudia Peralta, agradeció la participación de representantes de los hoteles City Centro, JM, Fiesta Americana, AC Marriott y Sierra Suites, quienes se sumaron directamente a la plantación de los ejemplares. Subrayó que la colaboración entre el Gobierno Municipal y el sector turístico permite recuperar áreas verdes y generar mejores espacios para las familias. “Estamos plantando hoy, preparando el futuro”, expresó.