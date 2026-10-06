Gobierno Municipal de San Luis Capital arranca campaña de descuentos

El Ayuntamiento de la capital potosina puso en marcha una campaña de descuentos que contempla beneficios en predial, multas de tránsito, regularización de vivienda, licencias de construcción y actividades comerciales; octubre concentra los mayores porcentajes, aunque el programa continuará durante noviembre y diciembre.

El Tesorero Municipal de San Luis Potosí, Francisco Gómez Mercado, invitó a la ciudadanía a aprovechar durante octubre los descuentos que ofrece el Gobierno Municipal en distintos trámites, multas y obligaciones, al considerar que este mes concentra los mayores porcentajes de beneficio. Precisó que la campaña se mantendrá vigente durante octubre, noviembre y diciembre, y este inicio de descuentos concentra grandes beneficios.

Gómez Mercado señaló que durante octubre se aplican algunos de los mayores porcentajes de descuento de la campaña. En el caso del impuesto predial, se contempla un 75 por ciento de descuento en multas y 40 por ciento en recargos, mientras que para multas de tránsito no graves se ofrece una reducción del 60 por ciento para adeudos correspondientes a 2026 y años anteriores.

El Tesorero Municipal destacó también el programa “Regulariza tu Vivienda”, mediante el cual las familias pueden avanzar en la certeza legal de su patrimonio. Durante octubre se ofrece un 80 por ciento de descuento en recargos por regularización de pagos en notarías y particulares relacionados con la adquisición de inmuebles y traslado de dominio.

Asimismo, la campaña contempla descuentos para multas relacionadas con licencias de construcción, con una reducción del 35 por ciento durante octubre, así como un 75 por ciento en multas fiscales para actividades comerciales por falta de trámite en tiempo y forma. Estos porcentajes se modificarán durante noviembre y diciembre, por lo que octubre representa el periodo con los mayores beneficios dentro de la campaña.

Francisco Gómez Mercado reiteró la invitación para que la ciudadanía revise su situación y, en caso de tener algún pendiente, aproveche los mayores descuentos durante octubre o, en su caso, los beneficios que permanecerán vigentes en noviembre y diciembre. Aclaró que los beneficios para actividades comerciales no aplican a sanciones derivadas de resoluciones administrativas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa.