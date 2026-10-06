Shakira y Piqué se enfrentan en un juicio: revisarán el régimen de visitas de sus dos hijos a cuatro años de la separación

EFE.- La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué se confrontaron este martes en un juicio en Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron hace cuatro años.

La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó su acuerdo de separación que acordó que Shakira se establecería con sus hijos, volvió a encontrarse hoy en Barcelona para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas con Piqué.

A través de su agencia de prensa, Shakira hizo llegar un comunicado a los medios en el que precisó que no es su intención «reducir el tiempo» que los niños comparten con su padre, sino que «el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido«.

Por eso, propone que en los periodos vacacionales de pocos días, sea él quien viaje a Miami para evitar a los niños «realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan».

De este modo, añadió el comunicado, «los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar«, lo que permitirá proteger su bienestar emocional, físico y académico.

La artista colombiana se encuentra en medio de su residencia de conciertos en Madrid que ayer, lunes, amplió de 12 a 13 con una fecha más para el 12 de octubre, un último «show» en el que la acompañarán otros cantantes como Maluma, Beéle o el español Dani Martín.

Con informaciòn de Latin Us