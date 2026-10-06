El día que Messi se va… pero se queda para siempre

El primero que no está preparado es Leo. Él tampoco quería que llegara este momento, pero el tiempo no perdona, ni siquiera a Messi.

Se va porque así lo siente y uno nunca debe arrepentirse de las decisiones que toma con el corazón. La muerte de su padre y una final de Copa del Mundo perdida le indicaron el camino.

Pero en lo absoluto se trata de una despedida forzada ni mucho menos oscura. Triste, sí. Se marcha el mejor, un futbolista irrepetible y es una pérdida irreparable.

Los múltiples homenajes, el amor de su gente en Argentina —y en todo el mundo— y el reconocimiento de compañeros y rivales es apenas lo que merece el jugador que forjó una historia de película.

Padeció y disfrutó, pero sobre todo nunca se rindió, incluso cuando parecía que ya no le daban las fuerzas ni el dolor por las decepciones que vivió en el camino a la gloria.

Hace cuatro años —Qatar 2022— el futbol le hizo justicia y conquistó el trofeo que más anhelaba, el que tanto le reclamaron y el que lo colocó en la tierra prometida, la de los campeones del mundo.

A partir de ese momento cada partido de Leo ha sido un regalo, el bonus necesario en el que se le pide “una más y una más” con la esperanza de que el show del ‘10’ nunca termine.

Pero terminó. Al menos con la camiseta que más ama, la albiceleste. Se va vacío, dijo, y “nos deja llenos”, remató Jorge Valdano en su extraordinario artículo en El País, ‘Messi, el rey que abdica’.

Nunca es un buen momento para decir adiós, pero Leo eligió bien, después de un Mundial en el que ya no tenía nada que demostrar y simplemente ratificó lo que todos sabemos: es, fue y seguirá siendo el mejor hasta que deje de jugar a la pelota.

Hoy caben la nostalgia, por supuesto que el agradecimiento, la alegría por todo lo vivido y el llanto por lo que termina. Sin embargo, como dice uno de los cientos de videos que circulan por la despedida del ‘10’, “retirar a Messi de la selección Argentina no es posible… Messi se queda para siempre”.

Escuchen este homenaje a Lionel, por Dios. Es lo más lindo que van a ver hoy. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/tRflDbULE9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026

Con información de Latin Us