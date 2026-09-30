La actriz y activista, Angélica Aragón reconoce el gran impulso a la cultura y el arte del Alcalde, Enrique Galindo

Resalta su participación en distintos eventos y actividades realizadas por el Gobierno de la Capital

Asegura que conoce el trabajo del Presidente Municipal de San Luis, “y por eso, lo respaldo.

La actriz mexicana de cine, teatro y televisión, Angélica Aragón resaltó del Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos su gran impulso por la cultura, mediante distintas actividades para incentivar la literatura y el arte.

En ese sentido, resaltó el Festival Internacional de Letras, pero igualmente otros eventos municipales para promover la poesía, así como varias escenificaciones en las que ha participado aquí en la Capital potosina, “es decir, conozco el trabajo de Enrique Galindo y por eso, lo respaldo”.

La también activista en varias causas insistió en la importancia de apoyar a quien fomenta la cultura en sus distintas expresiones, por lo que también aprovechó para agradecerle “por esta ciudad tan hermosa y por este Gobierno”.

Finalmente, Angélica Aragón se dijo gustosa de haber sido una invitada especial y de haber estado en el Informe del Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo.