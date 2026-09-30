CENTRO DE NEGOCIOS POTOSÍ SE CONSOLIDA COMO SEDE PARA EXPOSICIONES COMERCIALES

* El recinto estatal cuenta con espacios multifuncionales, infraestructura adecuada y una ubicación estratégica en la Región del Bajío.

* Para el mes de octubre se abre la cartelera con Expo Elizondo, una muestra comercial y de atracción para mayoristas con precios y mercancías preferentes.

El Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantiene el Centro de Negocios Potosí (CNP), como un espacio multifuncional y en óptimas condiciones para recibir exposiciones, congresos, encuentros empresariales, comerciales y sociales de gran formato, poniendo a disposición de comunidades académicas, grupos religiosos y sectores productivos una infraestructura con características competitivas en el centro del país.

La ubicación del CNP en el renovado y funcional Circuito Potosí, representa una de sus principales ventajas, al encontrarse con conectividad pública gratuita con la RedMetro y su línea 3, que recorre 43 kilómetros de la Zona Metropolitana, es factor importante que facilita la llegada de expositores y participantes.

Como muestra de esta capacidad, los días 1 y 2 de octubre se realizará la segunda edición anual de Expo Elizondo, en la Sala de Exposición B, con una oferta dirigida a compradores mayoristas de muebles, electrodomésticos, línea blanca y artículos para el hogar. La exposición se desarrollará de 9:00 a 18:30 horas mediante atención agendada con los organizadores.

La directora general del Centro de Negocios Potosí, Yathziryy Arahí Vitales Medina, destacó que la prioridad es mantener un recinto preparado, seguro, funcional e incluyente, con grandes espacios adaptables a diferentes formatos y necesidades, para continuar ampliando la agenda de actividades empresariales, comerciales y sociales.

El Centro de Negocios Potosí también se encuentra preparado para recibir la próxima temporada de posadas y los eventos programados para el inicio de año, manteniendo instalaciones disponibles para encuentros de distinta capacidad y naturaleza. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 4442100326, enviar un correo electrónico a info@ccslp.com.mx y acceder a la página www.ccslp.mx.