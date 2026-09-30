El informe de Enrique Galindo, ejemplo para todo el estado: senador Ricardo Anaya

“Su mensaje es motivo de orgullo. Ojalá que lo que se ha hecho en la Capital se pueda ampliar a todo San Luis Potosí”, consideró el también ex candidato presidencial.

Para Ricardo Anaya Cortés, senador de la República y ex candidato a la Presidencia de la República, el informe presentado por el alcalde Enrique Galindo fue extraordinario y señaló que es motivo de orgullo para él y para los potosinos. “Ojalá que lo que se ha hecho aquí se pueda hacer en todo el estado”, recalcó.

El reconocido militante del PAN destacó el trabajo realizado por Galindo Ceballos en materia de seguridad, así como los programas Domingo de Pilas, Capital al 100 y el alumbrado táctico; además de la Ruta de la Salud y, en general, la labor realizada en el DIF por su esposa, Estela Arriaga, acciones que, consideró, “merecen una felicitación genuina”.

Agregó que los programas, particularmente en materia de seguridad, son un ejemplo para todo el país, además de que la Capital ha sido reconocida como la ciudad mejor iluminada.

Aseguró que Galindo Ceballos tiene todo para ser un extraordinario gobernador, porque, a pesar de los obstáculos que ha enfrentado, nada lo detiene y siempre está luchando por mejorar la Capital. Asimismo, afirmó que desde el Senado lo seguirá apoyando para beneficio de San Luis Potosí. “Vienen muchas cosas buenas para San Luis Potosí”.