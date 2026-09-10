En Bocas, Gobierno de la Capital beneficia estudiantes con el programa municipal “Te Cambio la Mochila”

“Se cumple con la indicación del Alcalde, Enrique Galindo, de apoyar a las infancias”: Delegado Jaime Waldo Luna.

Estos apoyos favorecieron a niñas, niños y adolescentes de primarias de El Mezquital y Terrones.

Por indicaciones del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, el programa denominado “Te Cambio la Mochila”, llegó hasta la Delegación de Bocas, para beneficiar a las infancias y apoyarlas en su proceso educativo en este nuevo ciclo escolar, así lo dio a conocer el responsable de esta zona, Jaime Waldo Luna.

En la entrega llevada a cabo en las dos escuelas municipales que se localizan en las comunidades rurales de El Mezquital y Terrones, el titular de esta demarcación recalcó que el coadyuvar a que niñas, niños y adolescentes cuenten con los útiles necesarios para su desarrollo académico es una de las prioridades tanto del Gobierno Capitalino como de la autoridad delegacional.

Además, añadió, se apoya a la economía de decenas de familias, con la actualización de mochilas, pero igualmente de herramientas que son básicas para el proceso de enseñanza y para lograr un mejor desempeño de sus hijas e hijos en las aulas.

El funcionario delegacional resaltó el respaldo de las direcciones municipales de Atención a las Juventudes y de Educación por hacer equipo para acercar “Te Cambio la Mochila”, a poblados rurales y sus escuelas como la primaria “Juan Sarabia” y la ubicada en Terrones, para favorecer a un centenar de niñas, niños y adolescentes.

Para concluir, Jaime Waldo Luna remarcó que desde Bocas se continuarán con acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento de San Luis Capital, para atender las necesidades más apremiantes de las familias potosinas que viven en esta demarcación.