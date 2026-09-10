GOBIERNO DEL ESTADO, CON TRABAJO PERMANENTE EN LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

* En las cuatro regiones de la entidad, se desarrollan acciones de prevención, orientación, capacitación y acompañamiento para acercar la atención en salud mental a quienes la necesitan, ofreciendo, además, una línea de la vida en el teléfono: 800 911 2000, servicio nacional gratuito disponible las 24 horas los 365 días del año.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona reconoce que la salud mental requiere un trabajo permanente, cercano y humano, por lo que mantiene una ruta de prevención y atención que se desarrolla todos los días en las cuatro regiones de San Luis Potosí, la tarea continúa y aún existen retos por atender, especialmente para acercar información, orientación y servicios oportunos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades.

Milton Carlos Ramos Guardiola, responsable del Programa de Prevención del Suicidio de los Servicios de Salud, explicó que este año la conmemoración se realiza bajo el lema “Cambiando la Narrativa”, que propone transformar la manera de hablar y actuar frente al suicidio, dejando atrás el estigma y favoreciendo conversaciones responsables, escucha, acompañamiento y búsqueda temprana de ayuda.

Como parte de esta labor, se desarrollan acciones educativas, deportivas, culturales y recreativas enfocadas en factores protectores, vínculos familiares, convivencia comunitaria, estilos de vida saludables y bienestar emocional, además de la Estrategia Nacional ABC de las Emociones.

La atención territorial se realiza mediante las siete Jurisdicciones Sanitarias, con actividades de sensibilización, prevención y capacitación adaptadas a las necesidades de cada zona, para mañana 11 de septiembre, en Matlapa, se realizará un encuentro deportivo acompañado de actividades culturales y recreativas; además, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, se llevará a cabo en el Parque Tangamanga I el “Festival por la Vida”, con caminata de convivencia, activación física, zumba, yoga y actividades orientadas al autocuidado y a la creación de redes de apoyo, los Servicios de Salud trabajan también mediante el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones y los Comités Municipales de Salud Mental para acercar estas herramientas a las comunidades.

Ramos Guardiola señaló que la política estatal parte de la premisa de que una persona no debe enfrentar sola una crisis emocional, escuchar sin juzgar, mantener comunicación con familiares y personas cercanas, reconocer cambios importantes en el comportamiento y facilitar el contacto con profesionales puede hacer una diferencia.

Es por ello, que el Gobierno del Estado seguirá ampliando la prevención y el acompañamiento, particularmente entre los sectores que encuentran mayores barreras para acceder a servicios de salud mental, el cambio que se vive también significa construir comunidades donde hablar de las emociones y pedir ayuda se vea como una decisión responsable y un acto de fortaleza.

Como parte de esta ruta de atención, la población puede acudir a los servicios públicos de salud mental y, ante la necesidad de orientación inmediata, comunicarse a la Línea de la Vida al teléfono: 800 911 2000, servicio nacional gratuito disponible las 24 horas, los 365 días del año, que brinda orientación profesional en salud mental, crisis emocionales y riesgo suicida, además de canalización a servicios especializados cuando se requiere.