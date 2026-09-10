EN TIEMPO Y FORMA AVANZA LA AMPLIACIÓN DEL RÍO SANTIAGO

• La obra registra pavimentación en el primer kilómetro y contempla la plantación de 600 árboles endémicos como compensación ambiental.

La ampliación del Río Santiago continúa avanzando como parte de las grandes obras de movilidad del Gobierno del Cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, con el inicio del colado de pavimento en el primer kilómetro y el tendido de pedraplén como capa de transición en la vialidad derecha.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Jorge Grimaldo Limón, explicó que los trabajos avanzarán por kilómetros para concluir y liberar gradualmente los tramos terminados, permitiendo que la ciudadanía observe de manera directa el progreso de esta importante vialidad.

Como parte de las medidas de compensación ambiental derivadas del retiro de árboles, se contempla la plantación de 600 ejemplares endémicos, tres veces más que los retirados, en coordinación con el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en sitios como Santo Tomás y Valle de la Palma.

La obra representa el antes y el después de la infraestructura estatal: frente a proyectos de movilidad que permanecieron pendientes durante años, hoy San Luis Potosí avanza con inversiones que atienden el crecimiento metropolitano y construyen mejores condiciones de traslado para miles de familias.