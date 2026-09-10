162 REFUGIOS TEMPORALES SON REVISADOS ANTE TEMPORADA DE LLUVIAS

• Protección Civil verifica instalaciones, protocolos y preparación del personal para responder oportunamente ante fenómenos naturales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) inició la revisión de los 162 refugios temporales habilitados en San Luis Potosí, con recorridos, simulacros y evaluación de protocolos para garantizar espacios preparados ante posibles contingencias durante la temporada de lluvias y huracanes.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, las acciones comenzaron en Villa de Reyes, donde se desarrolló un simulacro de desalojo bajo la hipótesis de un fenómeno natural y se evaluó la capacidad de respuesta de autoridades y personal responsable.

La titular de la CEPC, Nadia Ochoa, informó que, con apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de los tres órdenes de Gobierno, las revisiones continuarán en Ciudad Valles, Xilitla, Tanquián y El Naranjo para verificar instalaciones, procedimientos y condiciones de atención a la población.

A cinco años del Gobierno del Cambio, la protección civil ha evolucionado hacia una política preventiva y de coordinación permanente, para que las familias cuenten con espacios seguros y autoridades preparadas antes de que una emergencia ocurra.