NUEVO TREN DE PASAJEROS AVANZA CON COORDINACIÓN AMBIENTAL

* El proyecto ferroviario conectará a San Luis Potosí con Querétaro y Saltillo y contempla un tramo de 334.34 kilómetros por tres estados.

Luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmara en San Luis Potosí el proyecto del nuevo tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene coordinación permanente con el Gobierno de México para acompañar el desarrollo de esta obra estratégica para la conectividad regional.

Por instrucciones del Gobernador, la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, encabezó una reunión virtual con representantes de la empresa responsable de los trabajos del proyecto ferroviario, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y dar seguimiento a los aspectos ambientales relacionados con su ejecución.

En el marco del Quinto Informe de Gobierno, Ricardo Gallardo Cardona mantiene una política de desarrollo que combina nueva infraestructura, conectividad y protección ambiental, consolidando proyectos estratégicos que forman parte del cambio que se vive en San Luis Potosí.

Durante el encuentro se revisaron las acciones que deberán desarrollarse en territorio potosino para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, así como criterios de responsabilidad ambiental y cuidado de los recursos naturales durante las diferentes etapas de la obra.

El proyecto contempla un tramo ferroviario de 334.34 kilómetros que atraviesa San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, por lo que representa una obra de alcance regional que requerirá coordinación permanente entre los distintos órdenes de Gobierno y las instancias involucradas.