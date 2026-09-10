Con tres obras de alto alcance, Interapas impulsa quinto paquete de obras prioritarias

Las rehabilitaciones sanitarias en el barrio de San Sebastián, Tlaxcala y la colonia General I. Martínez, beneficiarán integralmente la calidad de vida para más de 2 mil habitantes.

SLP.- Interapas puso en marcha su quinto paquete de obras prioritarias, que comienza con tres intervenciones de alcance importante en puntos estratégicos, y que requieren atención a su infraestructura sanitaria. Con este nuevo paquete, el organismo lleva a cabo rehabilitaciones que buscan resolver de manera integral las condiciones de las redes de drenaje, mediante la sustitución de tubería y no únicamente con trabajos de limpieza o mantenimiento.

La primera obra ya comenzó en el barrio de San Sebastián, en la calle José María Morelos y Pavón, entre Trelles y Peña y Peña con la renovación 70 metros lineales de drenaje. Se trata de un punto céntrico de este barrio tradicional.

La segunda intervención se lleva a cabo en el barrio de Tlaxcala, también en una zona antigua de la ciudad. Los trabajos comprenden la renovación de 215 metros lineales de drenaje en dos tramos: el primero sobre Altamirano hacia Eje Vial Ponciano Arriaga y posteriormente sobre Moctezuma, desde esta calla hacia Aquiles Serdán.

La tercera obra se realiza en la calle Arquitos, entre Malinche y Nevado de Toluca en la colonia General I. Martínez al sur de la ciudad, donde se rehabilitarán 45 metros lineales de drenaje. Esta intervención permitirá atender una condición de la red que estaba afectando la calidad del servicio de agua en la zona y mejorar las condiciones sanitarias para los usuarios.

Con estas tres obras, Interapas beneficiará integralmente la calidad de vida de más de 2 mil habitantes y mejorará de fondo las condiciones sanitarias de alrededor de 710 viviendas. El organismo continuará con nuevas obras en distintos puntos de la zona metropolitana, de acuerdo con las necesidades de infraestructura que requieren atención.