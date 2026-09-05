Interapas mantiene activos trabajos de bacheo

Las cuadrillas restituyeron pavimento en calles donde previamente se realizaron trabajos de reparación en la infraestructura hidráulica.

SLP.- Interapas mantiene activos los trabajos de bacheo en distintos puntos de la zona metropolitana, como parte de las acciones que se realizan para concluir de manera integral las intervenciones en la red de agua potable.

Durante la última semana, personal del organismo realizó trabajos de repavimentación en calles como Miguel Hidalgo, Plaza Hidalgo, Ignacio Allende y Mier y Terán del Centro Histórico, así como en Niño Artillero de la Garita de Jalisco, además de en la Villa Monserrat del fraccionamiento Villa Rica.

Estas acciones incluyen bacheos derivados de cambios y reparaciones de tuberías, así como trabajos especiales relacionados con la infraestructura hidráulica, con el propósito de dejar las vialidades en condiciones adecuadas una vez concluidas las intervenciones.

Interapas mantiene este programa de manera permanente para dar continuidad a los trabajos realizados en la red y atender los puntos que requieren restitución de pavimento. Los usuarios pueden reportar bacheos pendientes a la línea Acuatel 444 123 6400 o en la redes sociales oficiales del organismo.