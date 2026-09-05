México deja ir ventaja de dos goles y Benín le arranca un agónico empate en su debut en el Mundial Sub 20 Femenil

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México dejó escapar una ventaja de dos goles y sólo consiguió sumar un punto al sufrir en la recta final dos tantos de Romain Gandonou para el empate 2-2 ante Benín, en su debut este sábado en el Mundial Sub-20 Femenil de Polonia.

Alice Soto, en el minuto 21, y Montserrat Saldivar, en el 51, acercaron a la Selección Mexicana al triunfo en su debut en el Arena de Katowice.

Pero Gandonou firmó un brillante doblete y la debutante Benín consiguió un impresionante empate 2-2 ante México.

El Tri parecía encaminado a la victoria cuando Soto empujó el balón desde muy cerca para adelantar a la selección de Concacaf en el minuto 21, antes de que Saldívar ampliara la ventaja al inicio de la segunda mitad.

Pero la joven de 15 años Gandonou devolvió la esperanza a Benín al convertir un penal que besó el poste. La selección africana luchó hasta el final y su persistencia tuvo recompensa cuando Gandonou encaró a la defensa mexicana antes de enviar el balón a la red, a solo tres minutos del final.

México y Benín inician con un punto en el grupo A, cuyo liderato pertenece por el momento a Polonia, que se impuso por 3-0 a Argentina en el otro duelo del cuarteto.

En el segundo partido del grupo B, en la sesión de las 18:00 hora local, también empataron Canadá e Inglaterra, con el gol británico en el minuto 89 de Rachel Maltby (1-1), con lo que la primera posición corresponde a Brasil, que doblegó antes a Tanzania (4-1).

Con información de EFE