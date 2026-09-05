Navarro a la grande o a la reelección

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Sin descartarlo como posible aspirante a la gubernatura del estado, el alcalde Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, ha señalado que tres años son muchos como para no hacer nada pero también muy pocos para concretar proyectos de gobierno y de continuidad. Tiene razón y además no hay quien le haga sombra en el vecino municipio.

Juan Manuel no solamente es un hombre de todas las confianzas del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, sino que desde hace tiempo logró posicionarse como el hombre fuerte para la realización de la obra pública no solo en la capital del estado sino en regiones estratégicas con acciones que trascienden en este gobierno.

Junto con el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, el presidente municipal actual de Soledad es de las cartas fuertes del gallardismo para la sucesión gubernamental. El hombre tiene para dar más aunque no faltarán los interesados en encasillarlo en la reelección del segundo municipio más importante del estado.

Juan Manuel ha dado muestras de entrega y lealtad al proyecto, es un hombre colmilludo, con tablas y con formación profesional. Algunos no le conceden ninguna posibilidad, sin embargo en los reacomodos y la decisiones que se vienen todo es posible. No olvidemos que el principal bastión del gallardismo es justamente el conurbado y creciente municipio de Soledad. Si Juan Manuel no logra la nominación para la gubernatura, es muy probable que repita en su municipio.

ENTRE PARENTESIS

Lo que al perro de la Tía Cleta

La mejor decisión que pudo haber tomado el diputado Héctor Serrano Cortés, fue desprenderse de las convocatorias a foros y encuentros para el análisis para la regulación de la Inteligencia Artificial. El legislador sabe de antemano que son más los riesgos que los beneficios que podría obtener asumiendo un papel protagónico en todo este proceso de revisión.

Bien que digamos no le fue en su primera incursión. De entrada se echo encima a toda la prensa crítica y analítica del acontecer potosino. Su gran error, fue llevar hasta el terreno de lo penal la creación de contenidos y su perversa vinculación con la libertad de expresión. En términos coloquiales, digamos que le pasó lo que al perro de la Tía Cleta, ese que ladró por primera vez y le rompieron el hocico.

Ha! Y también a Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Cultura que ahora tendrá que responder ante el CEEPAC o el Tribunal Electoral por sus aceleres que nuevos, nuevos no lo son. Con ese rollo de Fuerza Magister, ya hasta canción le compusieron cuando se desempeño en SEGE. Flaco favor le hace a su sobrina, al PVEM y al gobernador.

Mal momento

A los que les fue como a danzantes de feria en pueblo fue a la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez y al mandatario de Durango, Esteban Villegas durante la segunda comparecencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las rechiflas y el rechazo de los asistentes fueron tan evidentes que la mandataria tuvo que intervenir para serenar los ánimos. Hizo bien, porque la dueña de la fiesta era ella, nadie más. Aquí en San Luis Potosí. José Ricardo Gallardo Cardona, fue prudente e inteligente. Salvo uno que otro incidente, todo salió bien.

Ya merito

Una vez que la presidenta Sheinbaum concluya con su recorrido con motivo de su II Informe, es muy probable que la dirigencia nacional de MORENA comience a dar a conocer los nombres del resto de sus coordinadores estatales en varias entidades.

Ya dijimos, San Luis Potosí se cuece aparte y habrá sorpresas.

Hasta pronto.