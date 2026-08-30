SSPC de la Capital implementará operativo “Regreso a Clases Seguro” para fortalecer movilidad y protección escolar

Participarán elementos de Policía Vial para atender las principales vialidades y oficiales de Guardia Municipal para garantizar la seguridad el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de sus direcciones de Policía Vial y Guardia Municipal implementará el dispositivo “Regreso a Clases Seguro”, con el objetivo de prevenir accidentes, proteger a estudiantes en las inmediaciones de los planteles y garantizar una movilidad segura y eficiente.

En materia de movilidad, la Dirección de Policía Vial implementará el operativo “Carrusel”, para regular la velocidad en vialidades como Salvador Nava, Carretera 57 y Fray Diego de la Magdalena; también se reforzará vigilancia en planteles educativos para favorecer el cruce peatonal y se brindará cobertura en 45 planteles durante los horarios de entrada y salida con el apoyo de mas de 70 promotores de seguridad escolar (PSE).

Por parte de la Dirección de Guardia Municipal se realizarán patrullajes preventivos y vigilancia estacionaria al exterior de escuelas en los cinco cuadrantes de la ciudad.

Para estas acciones se dispondrá de un estado de fuerza de 220 elementos, que estarán atentos para atender con celeridad cualquier situación en el traslado de las familias a los centros educativos.

Para garantizar un inicio de ciclo escolar seguro y que favorezca la movilidad, la SSPC recomienda a madres y padres de familia salir con anticipación, respetar los límites de velocidad, atender las indicaciones de los agentes viales, utilizar correctamente las zonas de ascenso y descenso y evitar estacionarse en doble fila o bloquear accesos a los planteles.

A las personas peatonas y estudiantes se les exhorta a utilizar los cruces establecidos y atender las indicaciones del personal de seguridad, contribuyendo entre todas y todos a un regreso a clases seguro y ordenado.