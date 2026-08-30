Gobierno de la Capital mejora espacios públicos de la Industrial Mexicana

Con una jornada integral de limpieza y rehabilitación, el Ayuntamiento transforma este espacio para las familias y fortalece la atención directa a las necesidades de la zona.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, realizó una jornada integral de limpieza y rehabilitación del área verde Las Mercedes, en la colonia Industrial Mexicana, como parte del trabajo permanente para recuperar y dignificar los espacios públicos de San Luis Capital. Las acciones permiten transformar este lugar de convivencia y brindar a las familias un entorno más limpio, cuidado y adecuado para su disfrute.

Además de intervenir el área verde, personal municipal dialogó directamente con las y los vecinos para conocer sus principales necesidades y escuchar de primera mano las acciones que pueden realizarse para mejorar las condiciones de su entorno. Con ello, el Gobierno de la Capital fortalece su cercanía con la ciudadanía y genera intervenciones que responden de manera puntual a las características y demandas de cada colonia.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene una presencia permanente en las colonias mediante acciones que recuperan espacios públicos, mejoran la imagen urbana y contribuyen a elevar la calidad de vida de las familias. Con trabajo cotidiano y cercano a la gente, el Gobierno de la Capital avanza en la construcción de un San Luis Amable, con espacios dignos, funcionales y mejores condiciones para todas y todos