PRESUPUESTO 2027 SE DISEÑA CON RESPONSABILIDAD FINANCIERA

• El sexto y último Presupuesto de Egresos de la administración estatal busca dar continuidad a programas, atender prioridades y dejar bases financieras sólidas para San Luis Potosí.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) avanza en la integración del Presupuesto de Egresos 2027, que será el último de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La propuesta busca mantener los resultados, atender las necesidades actuales y cuidar las finanzas estatales.

Durante la presentación de los lineamientos, con la participación de titulares y responsables de las áreas administrativas, de planeación y unidades de género de las dependencias de la Administración Pública Central, la titular de Sefin, Ariana García Vidal, pidió elaborar anteproyectos realistas y responsables, sin requerimientos que comprometan la capacidad financiera del Estado.

Para 2027 se contempla como techo presupuestal un monto equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para 2026. Por ello, los ejecutores del gasto deberán reducir sus costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.

El presupuesto deberá reflejar el trabajo realizado y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras sólidas para el cambio que se vive.