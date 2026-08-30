SAN LUIS POTOSÍ ABRE NUEVAS VENTANAS A LA INVERSIÓN

• Sedeco participa en acuerdos nacionales para mejorar la proveeduría, adoptar mejores prácticas internacionales y aprovechar las oportunidades que ofrece el T-MEC.

San Luis Potosí participó en la Tercera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), donde se analizaron estrategias para enfrentar los retos del comercio internacional y generar mejores condiciones para atraer y ampliar inversiones, con temas como nearshoring, electromovilidad y manufactura avanzada.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, participó como parte de la estrategia sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. En el encuentro se plantearon mecanismos para mejorar las capacidades regionales y atender las nuevas necesidades.

Entre los acuerdos destacó el memorándum de entendimiento entre la AMSDE y el Aspen Institute México, que permitirá capacitar y profesionalizar a los equipos de las secretarías estatales de Desarrollo Económico, además de incorporar prácticas internacionales en la gestión de proyectos de inversión, especialmente en industrias de alta tecnología.

También se presentaron herramientas tecnológicas para calcular el Contenido de Valor Regional. Estas permitirán detectar oportunidades para empresas locales, mejorar sus cadenas de proveeduría y ofrecer mayor certeza a compañías globales sobre el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC.