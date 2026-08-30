SAN LUIS POTOSÍ SE UBICA ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR AVANCE LABORAL

• La entidad alcanzó el tercer lugar nacional en reducción de pobreza laboral y el quinto en crecimiento de la masa salarial, de acuerdo con datos del segundo trimestre de 2026.

San Luis Potosí registró uno de los mayores avances laborales del país, con una reducción de 9.3 puntos porcentuales en la pobreza laboral y un crecimiento de 20.3 por ciento en el ingreso laboral real por persona, de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, informó que el estado logró el tercer lugar tanto en reducción de pobreza laboral como en crecimiento del ingreso real, mientras que alcanzó la quinta posición en crecimiento de la masa salarial, con 38.8 por ciento.

Estos indicadores se atribuyen al trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con una mejoría en los ingresos de las familias potosinas. El cambio que se vive también se refleja en los hogares, al generar mejores condiciones económicas para las personas que forman parte de la población laboralmente activa y sus familias.