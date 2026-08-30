Enrique Galindo encabeza el Domingo de Pilas en Fraccionamiento Villa Rica

En la jornada 236 de Domingo de Pilas con tu Gobierno, el Presidente Municipal llevó servicios, atención y obras a las calles y espacios públicos de la zona; además, La Ruta de la Salud acercó servicios médicos gratuitos a las familias.

Son estas labores las que ubican a nuestra Capital en los primeros lugares del país en iluminación y en el cuidado de parques”, destacó el Alcalde.

En la jornada 236 del programa Domingo de Pilas con tu Gobierno, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó acciones integrales para mejorar las condiciones urbanas del Fraccionamiento Villa Rica, con trabajos de mantenimiento en calles, áreas verdes y espacios públicos, además de acercar los servicios de la Ruta de la Salud del DIF Municipal. “Son estas labores las que ubican a nuestra Capital en los primeros lugares del país en iluminación y en el cuidado de parques”, destacó el Presidente Municipal.

Durante el recorrido, el Alcalde atendió directamente las peticiones de las y los vecinos, entre ellas la reparación de un socavón y una fuga de agua potable, el mejoramiento del alumbrado público y la instalación de aparatos ejercitadores para personas adultas mayores en el jardín ubicado entre las calles Villa de Montserrat, Villa de Santa Inés y Villa Rica. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital fortalece la infraestructura urbana y recupera espacios para la convivencia y el bienestar de las familias.

El Presidente Municipal resaltó que el trabajo permanente en las colonias y fraccionamientos permite atender de manera puntual las necesidades de la ciudadanía y transformar los espacios públicos. La jornada de Domingo de Pilas representa, así, una presencia constante del Gobierno de la Capital en territorio, con acciones que mejoran la imagen urbana, fortalecen la seguridad y elevan la calidad de vida de quienes habitan San Luis Capital.

Asimismo, Enrique Galindo invitó a las familias de Villa Rica y sectores aledaños a aprovechar los servicios de la Ruta de la Salud, que permite detectar oportunamente padecimientos como hipertensión, alteraciones en los niveles de glucosa y cáncer de mama y próstata, entre otros. El Sistema Municipal DIF también realizó exámenes gratuitos de la vista y el oído, con entrega de lentes y aparatos auditivos sin costo para quienes los requieren.

Vecinas y vecinos de Villa Rica y de la zona aledaña de San Juan de Guadalupe reconocieron al Alcalde y al personal del Gobierno de la Capital por atender necesidades que durante años habían permanecido pendientes. Con esta jornada, el Ayuntamiento refrenda que la transformación de San Luis Capital se construye en las calles y colonias, con un Gobierno cercano que escucha, actúa y convierte las demandas ciudadanas en resultados concretos para hacer de la Capital una ciudad cada vez más digna, funcional y habitable.