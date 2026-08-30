DIF DE SOLEDAD ABRE INSCRIPCIONES EN ESTANCIAS INFANTILES “CAPULLITO” PARA APOYAR A MADRES Y PADRES TRABAJADORES

• Las estancias infantiles ofrecen cuidado integral, acompañamiento formativo y un entorno seguro para niñas y niños, permitiendo que madres y padres trabajadores desempeñen sus jornadas laborales con tranquilidad y certidumbre.

Con el compromiso de fortalecer el apoyo a las familias soledenses y respaldar la economía del hogar, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene abiertas las inscripciones para los Centros de Atención Infantil Capullito I y Capullito II, un programa permanente orientado especialmente a madres y padres trabajadores que requieren un espacio confiable, cálido y profesional para el cuidado de sus hijas e hijos desde un año de edad.

La Presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna destacó que estas estancias infantiles funcionan como centros de resguardo, pero también como espacios aptos para impulsar el desarrollo integral, cognitivo y emocional de la niñez, mediante un programa estructurado de actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas, adaptadas a cada etapa de crecimiento.

Subrayó que el personal de cada Capullito recibe capacitación continua y especializada, garantizando una atención con altos estándares de calidad y calidez humana, en cumplimiento a las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de consolidar un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

“En los centros Capullito se busca identificar y atender oportunamente cualquier necesidad particular en el desarrollo de las niñas y los niños, fomentar el aprendizaje temprano, la interacción social y la formación de habilidades esenciales, fortaleciendo sus habilidades dentro de un ambiente idóneo y protegido”, afirmó.

El trámite de ingreso se realiza de manera directa, y la integración de las y los menores puede efectuarse de forma inmediata conforme a la disponibilidad de cada grupo. Se invita a las madres y padres trabajadores a conocer los requisitos en las oficinas centrales del DIF Municipal, ubicadas en Huerta del Nogal #231, Fraccionamiento San Gerardo, o comunicarse a los teléfonos 444 831 1654 y 444 854 5102, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

También pueden acudir directamente a las estancias infantiles:

• Capullito I, en Aldama #112, Zona Centro, teléfono 444 831 4885.

• Capullito II, en Av. Genovevo Rivas Guillén Norte #401, colonia Rivas Guillén Norte, teléfono 444 166 0576.

Este es el cambio que llega a todas las familias de Soledad de Graciano Sánchez, que resuelve necesidades prioritarias y protege la consolidación y el desarrollo de las familias, con énfasis en la atención de sus integrantes más vulnerables.