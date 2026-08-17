AYUNTAMIENTO

Alerta Interapas por robo de tanque de gas cloro

By Redacción
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martes, agosto 18, 2026

  • ⁠El gas es altamente tóxico por lo que debe reportarse inmediatamente a los números de emergencia 911, al teléfono de Atención Ciudadana 072 o al número de Protección Civil Municipal 4444203061.

SLP.- Interapas y la dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí alertan a la población por el robo de un cilindro de gas cloro registrado en un pozo ubicado en la zona de Fracción del Aguaje.

Esta situación, ya fue notificada a las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional, quienes realizan las acciones correspondientes para localizar el cilindro y prevenir cualquier riesgo para la población.

Interapas y Protección Civil hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de localizar el cilindro de gas cloro, no lo toque, no se acerque y no intente moverlo o manipularlo.

El gas cloro es una sustancia altamente tóxica y peligrosa. La exposición puede provocar afectaciones graves a la salud y, dependiendo de la concentración y el tiempo de contacto, puede tener consecuencias fatales por inhalación o contacto con la piel.

Se solicita a la población mantenerse alejada de cualquier cilindro que pudiera corresponder al equipo sustraído y reportar inmediatamente su ubicación a las autoridades, evitando acercarse al sitio.

Los reportes pueden canalizarse al número de emergencia 911, al teléfono de Atención Ciudadana 072 o al número de emergencias de Protección Civil Municipal 4444203061.

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