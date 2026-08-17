Destaca Regidora Maritza Jenith Vázquez acuerdos del Gobierno de la Capital para fortalecer la economía local

Resalta convenios con el Clúster Automotriz y la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, firmados durante la Feria de Proveeduría, para ampliar oportunidades de vinculación para empresas potosinas.

La Regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez destacó los acuerdos alcanzados por el Gobierno de la Capital, firmados durante la Feria de Proveeduría con distintos sectores productivos para fortalecer la economía local y ampliar las oportunidades de vinculación para empresas y personas emprendedoras de San Luis Capital.

La Presidenta de la Comisión de Servicios resaltó particularmente los convenios firmados recientemente con el Clúster Automotriz y con la Cámara de Comercio y Economía México-China, al considerar que estos acuerdos permiten generar nuevos vínculos comerciales y ampliar las posibilidades de que empresarias y empresarios potosinos se integren a cadenas de proveeduría.

Vázquez Pérez coincidió con el Alcalde Enrique Galindo Ceballos en la importancia de que el Gobierno de la Capital sea un facilitador para quienes generan negocios, invierten y producen, con una visión que contribuya tanto al desarrollo económico como al bienestar de la población.

La Regidora destacó la relevancia de generar condiciones para que empresas locales y personas emprendedoras puedan vincularse con grandes empresas e industrias, establecer relaciones comerciales y ampliar sus oportunidades de crecimiento. “No sólo se beneficia a empresas locales, sino se tiene un impacto en quienes habitan la ciudad”, señaló.

Finalmente, Vázquez Pérez consideró que estos acuerdos son parte de los resultados que ha generado la Feria de la Proveeduría y respaldó desde el Cabildo la continuidad de este tipo de encuentros. “Estos resultados son una muestra de los beneficios dejados por la pasada cuarta edición de la Feria de Proveeduría, por ello, desde el Cabildo apoyaremos este tipo de eventos ante los beneficios reales que representan para las potosinas y potosinos”, concluyó la Regidora de la Capital por Acción Nacional.