Museo de Agua de Interapas sigue con puertas abiertas en últimas semanas de vacaciones

El MusAg ofrece recorridos y contenidos sobre la historia del agua, los procesos de potabilización y distribución, así como actividades de Cultura del Agua para visitantes de todas las edades.

SLP.– En los últimos días del periodo vacacional, el Museo del Agua (MusAg) de INTERAPAS continúa recibiendo a familias, niñas, niños y jóvenes interesados en conocer más sobre el agua y su importancia en la vida cotidiana.

Ubicado en la antigua planta potabilizadora de Los Filtros, el museo ofrece un recorrido por la historia de la potabilización y distribución de agua en San Luis Potosí, así como información sobre los procesos que realiza INTERAPAS para llevar el recurso a los hogares de la Zona Metropolitana.

El MusAg también cuenta con contenidos y actividades de Cultura del Agua, además de espacios interactivos que permiten conocer de manera sencilla cuánto consumimos en actividades cotidianas y reflexionar sobre la importancia de hacer un uso responsable del recurso.

INTERAPAS invita a aprovechar las últimas semanas de vacaciones para conocer este espacio en familia. Para agendar una visita o solicitar mayores informes, está disponible la línea Acuatel 444 123 64 00; también pueden consultarse las redes sociales oficiales de INTERAPAS.