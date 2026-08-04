Gobierno de la Capital refuerza la seguridad vial con señalización en nuevos lomos de toro de Chapultepec

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Obras Públicas aplica pintura e instala señalética vertical para hacer más visibles los reductores de velocidad y fortalecer la seguridad de quienes transitan por esta vialidad.

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con los trabajos de mejora en avenida Chapultepec mediante la aplicación de pintura y la instalación de señalética vertical en los nuevos lomos de toro.

Estas acciones tienen como objetivo incrementar la visibilidad de los reductores de velocidad, favorecer una circulación más segura y brindar mejores condiciones para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones que diariamente utilizan esta importante vialidad.

La colocación de señalización preventiva y el balizamiento de esta infraestructura forman parte de las labores complementarias para fortalecer la seguridad vial y contribuir a la prevención de accidentes en una de las avenidas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

El Gobierno de la Capital agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas labores e invita a respetar la señalización instalada, conducir con moderación y atender las indicaciones del personal que participa en los trabajos, a fin de garantizar la seguridad de todas y todos.