Gobierno de la Capital y BMW San Luis Potosí fortalecen espacios laborales libres de discriminación

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos impartió la conferencia «Orgullo, Diversidad y Derechos: Espacios Libres de Violencia y Discriminación» al personal de la empresa para promover la inclusión, el respeto y la igualdad en el entorno laboral.

El Gobierno de la Capital, a través de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, impartió la conferencia «Orgullo, Diversidad y Derechos: Espacios Libres de Violencia y Discriminación» al personal de BMW San Luis Potosí, como parte de las acciones para promover el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la construcción de entornos laborales incluyentes.

Durante la capacitación se destacó la importancia de generar espacios de trabajo seguros, donde el respeto, la empatía y la inclusión sean la base de la convivencia cotidiana. Asimismo, se subrayó que una cultura organizacional que reconoce y valora la diversidad fortalece el desarrollo del talento y contribuye a prevenir cualquier forma de violencia o discriminación.

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos reconoció la disposición de BMW San Luis Potosí para impulsar este tipo de iniciativas y fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de sus espacios de trabajo.

La dependencia reiteró que estas conferencias y actividades de sensibilización permanecen abiertas para empresas, instituciones y organizaciones interesadas en promover la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos en San Luis Capital.