AYUNTAMIENTO

INTERAPAS consolida el uso del recibo digital con más de 60 mil envíos en una semana.

By Redacción
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martes, agosto 4, 2026

  • Esta modalidad contribuye a disminuir el consumo de papel, optimizar los procesos de distribución y ofrecer un servicio más eficiente.

SLP.- Como parte de la estrategia de modernización de los servicios y fortalecimiento de los canales digitales de atención, INTERAPAS realizó el envío de más de 60 mil recibos electrónicos durante la última semana a usuarios que ya utilizan esta modalidad.

El recibo digital se ha consolidado como una alternativa práctica y segura para que  los usuarios reciban oportunamente su estado de cuenta, lo consulten desde cualquier dispositivo y realicen el pago de su servicio sin necesidad de esperar la entrega del recibo impreso.

Además de facilitar el acceso a la información, esta modalidad contribuye a disminuir el consumo de papel, optimizar los procesos de distribución y ofrecer un servicio más eficiente.

INTERAPAS mantiene abierta la invitación para que más usuarios activen el recibo digital a través de la aplicación InterAPPas Móvil, donde también pueden consultar saldos, realizar pagos y acceder a diversos servicios desde un teléfono celular.

El organismo reiteró que el recibo impreso continuará entregándose a quienes no hayan solicitado el cambio a la modalidad electrónica, por lo que la migración al formato digital es completamente voluntaria.

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