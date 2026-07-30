Gobierno de la Capital da continuidad a obras de seguridad vial en avenida Chapultepec

La Dirección de Obras Públicas aplica pintura vial en la primera fase para reabrir carriles e iniciar la construcción del segundo cuerpo de los reductores de velocidad.

La obra permitirá contar con un paso peatonal continuo y seguro hacia el Parque Tangamanga.

Por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo, avanzan los trabajos para completar los nuevos lomos de toro de banqueta a banqueta y reforzar la protección de peatones y automovilistas.

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de la Capital informa que continúan los trabajos de seguridad vial en avenida Chapultepec, donde actualmente se realiza la aplicación y reforzamiento de pintura vial en los carriles correspondientes a la primera etapa de construcción de los nuevos lomos de toro. Estas acciones permitirán reabrir la circulación en ese cuerpo de la avenida e iniciar la segunda fase de la obra en los carriles contiguos.

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, los trabajos se desarrollan de manera continua para agilizar la ejecución de esta infraestructura y permitir que la ciudadanía se familiarice con los nuevos dispositivos de seguridad vial, los cuales fueron definidos con base en estudios técnicos de movilidad y seguridad, así como en solicitudes de usuarios y vecinos de la zona.

La segunda etapa permitirá completar los lomos de toro de banqueta a banqueta, garantizando un cruce peatonal continuo y más seguro hacia el Parque Tangamanga, uno de los puntos con mayor afluencia de personas en este corredor vial. Esta infraestructura tiene como objetivo propiciar velocidades seguras, mejorar la convivencia entre peatones y vehículos y reducir el riesgo de incidentes.

La Dirección de Obras Públicas agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas labores e invita a quienes circulan por la zona a respetar la señalización preventiva, atender las indicaciones del personal operativo y conducir dentro del límite de velocidad establecido. Con acciones de infraestructura y una conducción responsable, el Gobierno de la Capital continúa fortaleciendo una movilidad más segura, ordenada y accesible para todas y todos.