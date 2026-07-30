Cabildo de la Capital aprueba firma electrónica para agilizar trámites y protocolo contra el acoso laboral

El Alcalde Enrique Galindo destacó que estas acciones fortalecen la modernización del Gobierno de la Capital, brindan mayor certeza en los servicios municipales y refuerzan la protección de los derechos del personal; además, se definieron las personas ganadoras del Premio Municipal de las Juventudes 2026.

El Cabildo de San Luis Potosí aprobó en Sesión Ordinaria la implementación de la firma electrónica para agilizar trámites y fortalecer la eficiencia de la administración municipal, además de autorizar el Protocolo para prevenir, atender, canalizar y dar seguimiento a los casos de Acoso Laboral en el Gobierno Municipal. Asimismo, se definieron las personas ganadoras del Premio Municipal de las Juventudes 2026.

El Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, destacó la relevancia de los acuerdos aprobados por el Cabildo, en particular el protocolo para prevenir y atender el acoso laboral, al señalar que refleja la sensibilidad y la voluntad política del Ayuntamiento para combatir la violencia y fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres.

Por mayoría, el Cabildo aprobó el dictamen para la implementación de la firma electrónica, así como las modificaciones al Reglamento Interno del Municipio necesarias para su aplicación. El presidente de la Comisión de Gobernación, Rubén Omar Lárraga Bevanente, resaltó que la incorporación de herramientas tecnológicas permitirá agilizar procedimientos en beneficio de la ciudadanía, con certeza jurídica y los mecanismos de seguridad correspondientes.

De manera unánime, también se autorizó la promulgación del Protocolo para prevenir, atender, canalizar y dar seguimiento a los casos de Acoso Laboral en el Gobierno Municipal, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación; Atención a las Mujeres; Derechos Humanos y Participación Ciudadana; y Pensiones y Asuntos Laborales.

La regidora Luz Magdalena Cisneros Jiménez, impulsora de esta iniciativa, afirmó que el protocolo «no sólo se trata de un documento, sino es un mensaje de no ignorar la violencia; además confirma el respeto de la dignidad y de los derechos del personal municipal». Asimismo, reconoció el trabajo realizado por distintas áreas del Ayuntamiento y especialistas para garantizar certeza e imparcialidad en su aplicación.

En la misma sesión, la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud presentó las ternas de las que surgieron las personas ganadoras del Premio Municipal de las Juventudes 2026 en sus distintas categorías: mérito académico, Omar Fernando de León Ibarra; mérito deportivo, Paola Palacios Rosas; innovación emprendedora, Ximena Hernández Compeán; mérito artístico y cultural, María José Torres Medina; mérito a la acción social, Selena Guadalupe Puente Gallegos; mérito a la protección al medio ambiente, Lino Flores Bustos, y mérito en derechos humanos, Verónica Guadalupe Tinajero Castillo.